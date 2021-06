Carbios : renforce sa position dans les technologies de biodégradation des polymères avec l'acquisition de l'intégralité de la participation du fonds SPI au capital de Carbiolice

Regulatory News:

Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB), société pionnière dans le développement de solutions enzymatiques dédiées à la fin de vie des polymères plastiques et textiles, annonce aujourd’hui l’acquisition, auprès du fonds SPI dont la société de gestion est Bpifrance Investissement, de l’intégralité de sa participation de 37,29 % au capital de Carbiolice.

Depuis la création de Carbiolice en 2016, la collaboration étroite entre Carbios et le fonds SPI a permis le développement industriel d’une solution unique : la création d’une nouvelle génération de plastiques à base de PLA 100 % compostables en conditions universelles (compostage industriel, domestique ou méthanisation). Cette innovation permet de résoudre un des principaux problèmes posés par la fin de vie des plastiques : la pollution de notre environnement. Ce procédé développé par Carbios consiste à introduire, à l’intérieur des matériaux plastiques, des enzymes pour les rendre 100 % biodégradables. Cette technologie qui, en 2016, a fait l’objet d’une concession de licence auprès de la société Carbiolice, est mise en œuvre sous la forme d’un additif enzymatique, appelé Evanesto®. Celui-ci s’intègre facilement aux procédés conventionnels de fabrication des plastiques et des emballages.

Ce rachat témoigne de la confiance portée par Carbios dans la capacité de développement de Carbiolice. Elle conforte par ailleurs l’ambition de Carbios de se positionner comme le leader mondial des technologies biologiques pour repenser la fin de vie des plastiques et des fibres synthétiques.

« Je tiens à remercier le fonds SPI pour cette association fructueuse. Leur accompagnement et soutien a permis le développement d’une biotech industrielle parmi les plus innovantes d’Europe dans le domaine des emballages plastiques compostables.

L’acquisition de la participation du fonds SPI dans Carbiolice par Carbios est cohérente avec notre volonté de renforcer la création de valeur pour nos actionnaires. Nous sommes convaincus que cette opération permettra de soutenir la commercialisation d’Evanesto® et d’étendre, au niveau mondial, l’application de cette technologie à d’autres polymères et d’autres applications. » précise Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de Carbios.

Jean-Philippe Richard, Directeur d’investissement du fonds SPI de Bpifrance, « En tant que membre fondateur de Carbiolice, nous sommes très heureux de l’avoir accompagnée tout au long de son développement et d’avoir ainsi joué notre rôle de partenaire stratégique dans sa gouvernance aux côtés de Carbios et de Limagrain Ingrédients. De startup industrielle de la chimie verte, Carbiolice est devenue une PME technologique de plein exercice sur son marché, offrant des solutions à forte valeur ajoutée environnementale. La montée en puissance industrielle de Carbiolice, reflétant l’expertise de pointe des équipes, valide une technologie unique au monde permettant la biodégradation et la compostabilité de polymères. L’aventure Carbiolice est une parfaite illustration de la raison d’être du fonds SPI de Bpifrance : développer avec des partenaires porteurs d’une innovation des sites de production industrielle en France et consolider ainsi l’avance technologique française tout en ancrant dans les territoires des emplois hautement qualifiés. »

Conformément au pacte d’associés, Carbios disposait d’une option d’achat de l’intégralité des titres Carbiolice détenus par le fonds SPI exerçable entre le troisième anniversaire et le sixième anniversaire du pacte d'associés. Ainsi qu'indiqué dans son document d'enregistrement universel 2020, Carbios pouvait exercer cette option d’achat avant le sixième anniversaire du Pacte. Carbios a donc exercé ladite promesse et a notifié le fonds SPI de son intention d’exercer cette option pour un prix de 17,9 millions d’euros conformément aux modalités définies dans le pacte d'associés.

Cette acquisition intervient dans le cadre de la rationalisation du portefeuille de la Société en vue de développer ses technologies de biodégradation au-delà du PLA, tel qu’annoncé lors du succès de son augmentation de capital le 10 mai 20213. Ce rachat fait suite à l’acquisition intervenue en octobre 2020 auprès de Limagrain Ingrédients de l’intégralité de sa participation de 18,02 %4. À l'issue de cette acquisition payée exclusivement en numéraire, Carbios dispose d’une situation financière solide, avec une trésorerie de 114 M€, contre 29 M€ au 31 décembre 2020.

À propos : Carbios, société de chimie verte, développe, en vue de leur industrialisation, des procédés biologiques innovants et compétitifs constituant une innovation majeure dans le cycle de vie des plastiques et textiles. Par son approche novatrice mariant pour la première fois le monde de l’enzymologie et de la plasturgie, Carbios ambitionne de répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de la transition énergétique en relevant un défi majeur de notre temps : la pollution plastique et textile.

La Société, fondée en 2011 par Truffle Capital, s’est notamment donnée pour mission d'apporter une réponse industrielle au recyclage des plastiques et des textiles à base de PET (principal polymère des bouteilles, barquettes et textiles en polyesters). La technologie de recyclage enzymatique développée par Carbios déconstruit tout type de déchet PET en ses constituants de base qui peuvent ensuite être réutilisés pour produire des nouveaux produits en PET de qualité équivalente au vierge. Cette première mondiale a été saluée en avril 2020 par la communauté scientifique internationale à travers une publication en Une de la prestigieuse revue Nature. Pour soutenir l’accélération de ce projet, Carbios s'appuie également sur un Consortium réunissant L’Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe.

La Société a également développé une technologie de biodégradation enzymatique des plastiques à usages uniques en PLA (polymère biosourcé). Cette technologie permet de créer une nouvelle génération de plastiques 100 % compostables en conditions domestiques en intégrant les enzymes au cœur même de ces plastiques. Cette innovation de rupture a été concédée en licence à Carbiolice, coentreprise créée en 2016, et dans laquelle Carbios détient aujourd’hui 100 % du capital.

