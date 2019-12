Carburants marins propres : Total fournira en GNL les futurs porte-conteneurs de CMA CGM à Marseille

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) et CMA CGM ont signé un accord portant sur la fourniture annuelle d’environ 270 000 tonnes par an de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) sur 10 ans. Ce volume couvrira l’approvisionnement à Marseille-Fos des futurs porte-conteneurs de 15 000 EVP1 de CMA CGM, qui seront opérés entre l’Asie et la Méditerranée, dont la livraison est prévue à partir de 2021.

Pionnier dans l’utilisation du GNL pour propulser des porte-conteneurs de grande capacité, CMA CGM a choisi de retenir Total Marine Fuels Global Solutions, l’entité de Total en charge de la commercialisation au niveau mondial des carburants marins du Groupe.

Dans le cadre de cet accord, Total apportera une solution adaptée à l’avitaillement de ces porte-conteneurs, avec la mise en place d’un navire avitailleur au port de Marseille-Fos et d’un dispositif complémentaire à Singapour. Ces nouvelles chaînes d’approvisionnement permettront d’élargir encore l’utilisation du GNL comme carburant marin, en particulier en mer Méditerranée.

CMA CGM et Total confirment leur engagement en France, tout particulièrement en faveur du bassin d’activité de Marseille-Fos où ils sont des acteurs économiques incontournables. Profondément attaché à Marseille, point de départ de son aventure entrepreneuriale mondiale, le Groupe CMA CGM n’a eu de cesse depuis plus de 40 ans de s’investir dans le développement du territoire et de son port.

Rodolphe Saadé, Président Directeur Général du Groupe CMA CGM, déclare à cette occasion: « Le Gaz Naturel Liquéfié est la seule énergie aujourd’hui disponible et fiable pour réduire significativement son empreinte environnementale. Le choix du GNL pour propulser nos navires nécessite l’adaptation complète de toute la chaîne d’approvisionnement énergétique et des infrastructures. En choisissant Marseille-Fos comme port d’avitaillement pour nos porte-conteneurs de 15 000 EVP à compter de fin 2021, nous engageons les ports conteneurisés français dans cette transition énergétique majeure. »

Pour Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total : « Le développement du Gaz Naturel Liquéfié comme carburant marin est au cœur de notre stratégie GNL. Ce nouveau contrat avec CMA CGM permet le lancement d’une chaine logistique dédiée au sein du port de Marseille-Fos. Total est engagé aux côtés de ses clients pour leur proposer des carburants maritimes plus respectueux de l’environnement et contribue ainsi positivement à l’évolution durable du transport maritime, notamment dans le bassin méditerranéen. »

Le GNL carburant, la meilleure solution disponible pour réduire l’empreinte environnementale du transport maritime

Véritable rupture technologique au service de la protection de l’environnement, le GNL constitue aujourd’hui la meilleure solution disponible et technologiquement éprouvée pour réduire significativement l’empreinte environnementale du transport maritime. Par rapport aux navires actuellement motorisés au fuel, son utilisation permet une réduction de :

99% des émissions d’oxydes de soufre ;

99% des émissions de particules fines ;

Jusqu’à 85% des émissions d’oxydes d’azote ;

De l’ordre de 20% des émissions de gaz à effet de serre.

L’indice d’efficacité énergétique (EEDI), qui mesure l’empreinte environnementale d’un navire, s’améliore quant à lui de 20% par rapport à un navire classique. Il en résulte une empreinte carbone réduite et une meilleure qualité de l’air, notamment pour les populations vivant près des côtes et dans les villes portuaires.

CMA CGM et Total s’étaient déjà engagés en décembre 2017 dans un contrat d’approvisionnement stratégique pour les navires de 23 000 EVP propulsés au GNL commandés par le Groupe CMA CGM, dont l’entrée en service est prévue à partir de l’an prochain.

Le premier de cette série, le CMA CGM JACQUES SAADE, premier porte-conteneurs de très grande capacité propulsé au GNL au monde, a ainsi été mis à l’eau le 25 septembre 2019.

De son côté, Total a mis à l’eau le mois dernier son premier navire avitailleur GNL destiné à approvisionner les navires de 23 000 EVP de CMA CGM à Rotterdam.

À propos de CMA CGM

Le Groupe CMA CGM, dirigé par Rodolphe Saadé, est un leader mondial du transport maritime et de la logistique.

Ses 506 navires desservent plus de 420 ports dans le monde, sur les 5 continents. En 2018, ils ont transporté près de 21 millions de conteneurs EVP (équivalent vingt pieds). CEVA, acteur mondial de la logistique, transporte chaque année plus de 500 000 tonnes de fret aérien et 1,9 million de tonnes de fret terrestre.

CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients de nouvelles solutions maritimes, terrestres et logistiques.

Présent sur l’ensemble des continents et dans 160 pays via son réseau de 755 bureaux et 750 entrepôts, le groupe emploie 110 000 personnes dans le monde et 2 400 à Marseille où est situé son siège social.

À propos de Total

Total, 2ème plus grand acteur privé du GNL au monde

Total est le deuxième plus grand acteur privé de GNL au monde, avec un portefeuille global de près de 40 Mt/a à l’horizon 2020 et une part de marché mondiale de l’ordre de 10 %. Avec 22 Mt de GNL vendues en 2018, le groupe bénéficie de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL. Grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction au Qatar, au Nigeria, en Russie, en Norvège, à Oman, en Égypte, aux Émirats Arabes Unis, aux États-Unis, en Australie ou encore en Angola, le Groupe commercialise du GNL sur l’ensemble des marchés mondiaux.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

Total Marine Fuels Global Solutions :

Total Marine Fuels Global Solutions est la filiale de Total dédiée aux activités de soutage à l’échelle mondiale. Elle constitue un point de contact unique pour une gamme complète de solutions et de services de carburants marins innovants et efficaces.

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document

1 EVP : Equivalent Vingt Pied. Unité de mesure utilisée pour exprimer le volume standard d’un conteneur 20 pieds (6 m). 15 000 EVP ≈ 15 000 conteneurs

