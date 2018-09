Cargill: chiffre d'affaires et bénéfice en hausse de 5% au 1er trimestre

Paris (awp/afp) - Cargill, groupe nord-américain de négoce et de transformation de matières premières agricoles, a annoncé jeudi une hausse de 5% de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires, lors du premier trimestre de son exercice décalé.

Au cours des trois mois juin-août 2018, Cargill a réalisé un résultat net de 1,02 milliard de dollars contre 973 millions de dollars l'an passé. Le chiffre d'affaires a progressé de 5% également à 28,7 milliards de dollars, selon un communiqué diffusé jeudi.

L'activité "alimentation animale et protéine" a enregistré un résultat opérationnel "juste sous celui, très élevé de l'an passé", selon Cargill.

La demande pour la viande bovine est restée élevée sur les marchés intérieurs américains ainsi que sur les marchés internationaux. En revanche le marché de la viande de dinde aux Etats-Unis a baissé "en raison d'un excès de l'offre par rapport à la demande" et le résultat de la volaille a aussi reculé, notamment en Amérique centrale et en Asie du sud-est.

La division nutrition animale a vu son résultat réduit, en raison de coûts supplémentaires et de baisse des volumes de vente dans plusieurs pays. Cela a été partiellement compensé par des gains en Amérique Latine sur la micronutrition, les "premixes" et les additifs utilisés dans l'alimentation animale.

La division "application et ingrédients alimentaires" a aussi subi une petite baisse de son résultat d'exploitation, malgré des gains sur le cacao, le chocolat, les huiles alimentaires et le malt. Les amidons et édulcorants ont été tirés vers le bas par la baisse des prix de l'éthanol et les dévaluations de devises sur des marchés emergents, indique le communiqué.

Le résultat d'exploitation des activités autour du sel est en baisse en raison de l'augmentation des coûts de production du sel destiné au salage routier, et des coûts du fret maritime.

Dans ce secteur, Cargill vient de fonder une nouvelle division bioindustrielle qui sera chargée des produits "durables".

Dans la division "trituration", l'Asie-Pacifique a amélioré ses performances, l'Amérique du Nord et l'Europe ont réalisé de bons résultats sur la trituration du canola (le nom du colza au Canada), le soja et le biodiesel.

Cargill a rappelé qu'il s'était engagé à réduire de 15% ses émissions de dioxyde de carbone d'ici la fin de 2020, et qu'il avait investi durant le trimestre deux millions de dollars dans une initiative destinée à soutenir les femmes en agriculture.

