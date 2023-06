L'unité brésilienne du négociant en céréales américain Cargill a demandé à un tribunal des faillites d'interrompre la vente aux enchères de deux usines appartenant au broyeur de soja Imcopa, prévue pour le 27 juin, dans le cadre du dernier rebondissement d'une saga juridique en cours impliquant son rival Bunge.

Dans des documents judiciaires consultés par Reuters, Cargill a exprimé son intérêt pour les actifs, mais a demandé des éclaircissements sur les dettes liées aux usines.

Cargill n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Geraldo Gouveia Jr, l'avocat d'Imcopa, a déclaré à Reuters que le juge des faillites n'avait pas encore pris de décision concernant la demande de suspension de la vente aux enchères supervisée par le tribunal.

Il a refusé de nommer d'autres soumissionnaires potentiels, mais a déclaré que l'entreprise se félicitait de l'intérêt de Cargill.

La décision de Cargill est un autre signe de consolidation probable dans le secteur brésilien de la trituration du soja, en un temps utile où les marges sont saines et où l'offre de soja est bon marché après une récolte exceptionnelle.

Les usines de trituration d'Imcopa sont situées dans l'État du Parana, dans le sud du pays, et traitent actuellement le soja fourni par Bunge dans le cadre d'un accord avec une société de brasserie qui loue les actifs pour une durée de près de 10 ans.

Bunge, qui cherche depuis longtemps à acquérir les actifs d'Imcopa, a signé un contrat pour acheter les usines d'Araucaria et de Cambe en mai 2020. Toutefois, l'accord a échoué en raison d'une bataille juridique non encore résolue impliquant le brasseur et des créanciers étrangers d'Imcopa.

Bunge n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Citant des documents déposés au tribunal des faillites, M. Gouveia Jr, d'Imcopa, a déclaré que Bunge avait publiquement réitéré son intérêt pour l'achat des usines d'Imcopa.

Les actifs restent intéressants parce qu'ils produisent des sous-produits de soja à haute valeur ajoutée pour l'exportation et le marché intérieur. L'une des usines est également située à proximité de Paranagua, un port clé du sud du Brésil.