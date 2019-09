Carige: les actionnaires approuvent une augmentation de capital

Rome (awp/afp) - Les actionnaires de la banque italienne Carige, en grande difficulté, ont approuvé vendredi une augmentation de capital de 700 millions d'euros prévue dans le cadre d'un plan de sauvetage, annoncent les médias italiens.

L'augmentation de capital a été adoptée à une très large majorité par 91% des actionnaires présents, représentant 43,3% du capital social. Des actionnaires représentant 4,4% du capital se sont prononcés contre tandis que d'autres, représentant la même proportion, se sont abstenus.

La famille Malacalza, premier actionnaire du groupe, en ne se présentant pas à cette assemblée générale "a rendu possible ce résultat. C'est un choix conscient et généreux", a déclaré Pietro Modiano, commissaire extraordinaire de la banque au terme de l'assemblée.

Au total, le plan de sauvetage de Carige s'élève à 900 millions d'euros (700 millions d'augmentation de capital et 200 millions en émission d'obligations) et sera en grande partie financé par les autres banques italiennes via leur fonds interbancaire de garantie des dépôts.

Carige, dirigée depuis début janvier par des administrateurs temporaires désignés par la Banque centrale européenne (BCE), a achevé l'année 2018 sur une perte nette de 272,8 millions d'euros.

La banque a déjà procédé à trois augmentations de capital depuis 2014 et changé plusieurs fois de directeurs généraux ces dernières années.

afp/rp