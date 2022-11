Carlyle voit grand dans l'industrie automobile japonaise alors que le passage aux véhicules électriques secoue les chaînes d'approvisionnement.

Avec le passage rapide du monde aux VE, les fournisseurs japonais de pièces automobiles revoient leurs stratégies traditionnellement adaptées aux voitures à moteur à combustion, a déclaré Reiji Terasaka, qui dirige l'équipe industrielle japonaise de Carlyle, lors d'une interview à Reuters.

"Ils réfléchissent de manière très innovante à ce qu'ils peuvent faire, et cela crée beaucoup d'opportunités (d'investissement) pour le capital-investissement", a déclaré Terasaka, évoquant les réseaux commerciaux mondiaux de Carlyle, que les sociétés de son portefeuille pourraient exploiter pour trouver des partenaires potentiels à l'étranger.

L'industrie automobile japonaise tirait ses forces de son système keiretsu vieux de plusieurs décennies - une pyramide hiérarchique de fournisseurs imbriqués dans le capital, les constructeurs automobiles étant assis au sommet et assurant la sécurité des affaires.

Mais le passage aux VE, qui nécessitent moins de pièces mais une expertise différente, comme le génie logiciel, va probablement remodeler l'industrie de base du Japon, selon les analystes.

Les constructeurs automobiles pourraient ne plus être en mesure de soutenir tous les types d'entreprises keiretsu, a déclaré Terasaka, ajoutant qu'il prévoyait des changements dans le fonctionnement du système keiretsu.

Ce mois-ci, Carlyle a annoncé une offre publique d'achat de 38 milliards de yens (270,75 millions de dollars) pour Totoku Electric Co Ltd, un fabricant de fils électriques dont les produits comprennent des fils pour les sièges chauffants des voitures.

Brian Bernasek, co-responsable de l'équipe américaine de rachat et de croissance de Carlyle, a déclaré dans la même interview que la société pourrait aider les entreprises de son portefeuille à se développer à l'étranger en les soutenant dans la recherche mondiale de talents, la numérisation, l'approvisionnement et la conformité réglementaire.

Le secteur du capital-investissement "a évolué au cours des 10 à 20 dernières années, alors qu'il était davantage axé sur les coûts", a déclaré Bernasek.

"Aujourd'hui, on se concentre beaucoup plus sur la façon de développer l'entreprise, d'apporter des outils numériques, des approches différentes pour aller sur le marché, plus de stratégies autour de la tarification et de la rationalisation des produits", a-t-il ajouté.

(1 $ = 140,3500 yens)