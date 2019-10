Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En Europe, le président de la BCE Mario Draghi a annoncé la mise en place d'un ensemble de mesures d'assouplissement monétaire incluant baisse des taux, reprise du programme d'achats d'actifs, assouplissement des conditions des opérations ciblées de refinancement de long terme (TLTRO) et introduction de paliers de taux négatifs pour les banques, observe Carmignac dans sa lettre d'octobre.Aux États-Unis, Jerome Powell a abaissé de 0,25 % les taux directeurs, mais refuse encore d'y voir le début d'un véritable cycle d'assouplissement. Ces annonces étaient en grande partie attendues, les taux des États coeurs se sont légèrement tendus au cours du mois de septembre, après avoir atteint des valorisations record au mois d'août, souligne le gérant.Cette consolidation a également été motivée par les espoirs d'un apaisement des tensions commerciales entre Chine et États-Unis, après les frayeurs du mois précédent. Dans ce contexte, Carmignac a réduit sa sensibilité aux taux d'intérêt, notamment en Europe où les taux avaient atteint des niveaux extrêmes.Le gérant conserve néanmoins son positionnement en faveur d'un aplatissement des courbes et d'une convergence des marges de crédit des pays périphériques, notamment italiens et grecs.Aux États-Unis, la pression sur la Fed se poursuit pour adopter une posture plus accommodante afin de soutenir une économie domestique qui montre de plus en plus de signes de faiblesse, et afin de faire face à des tensions sur les marchés monétaires et à une économie mondiale toujours terne.Carmignac conserve donc une position constructive sur les emprunts d'État américains. Sur le marché du crédit, il reste très sélectif dans un contexte de valorisations très élevées. Il reste positionné sur les subordonnées financières européennes qui devraient être soutenues par l'introduction d'un système de paliers pour les taux négatifs de la part de la BCE.Dans l'univers émergent, Carmignac maintient une position limitée sur la dette turque, libellée en devise forte sur fond d'inflation plus contenue offrant des marges de manoeuvre à la Banque centrale.