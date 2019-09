Carmignac a renforcé sa position au yen

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En dépit de l'aggravation des déséquilibres de l'économie américaine, et de l'anticipation d'une baisse des taux directeurs par la Fed, le billet vert est demeuré solide cet été, observe Didier Saint-Georges, Managing Director et Membre du Comité d’Investissement de Carmignac dans sa lettre mensuelle. Cette résilience tient en grande partie au retard qu'a pris la Fed dans l'assouplissement de sa politique monétaire, explique-t-il.Par ailleurs, il est probable que, à l'instar du yen, la devise américaine ait profité cet été d'un statut non encore disparu de valeur refuge dans une phase d'augmentation de l'aversion au risque.Compte tenu de la pression croissante s'accumulant sur la Banque de réserve américaine pour signaler le début d'un plein cycle de baisse des taux, pour tenir compte aussi de la cherté du dollar, la société de gestion a préféré aux niveaux actuels renforcer sa position au yen pour équilibrer les risques de portefeuille.