Carmignac :cette période de fin de cycles nécessite une sélection de valeurs rigoureuse

« Le télescopage des cycles économique, monétaire et politique a continué de contribuer à l’instabilité des marchés financiers », fait remarquer Carmignac dans sa lettre de septembre. Cette période de fin de cycles constitue selon le gestionnaire d’actifs le principal risque pour les marchés et nécessite une allocation sectorielle et géographique marquée ainsi qu’une sélection de valeurs rigoureuse.Il a donc maintenu une forte exposition aux valeurs de qualité principalement aux États-Unis. Ainsi, au-delà de ses investissements dans les segments du e-commerce et des jeux vidéo, il renforce son exposition à des sociétés du secteur de la santé, à l'image de Philips Electronics passé d'un conglomérat complexe à un acteur innovant spécialisé dans les technologies liées à la santé.Carmignac a profité également de la faiblesse des valeurs technologiques chinoises pour renforcer certaines de ses positions comme Tencent qui bénéficie d'une exposition domestique et de moteurs de croissance diversifiés grâce aux nombreux services offerts sur sa plateforme.