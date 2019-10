Carmignac conserve un biais prudent sur le dollar

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Si l'évolution du différentiel de taux entre les États-Unis et l'Europe aurait dû constituer un facteur de soutien pour la monnaie unique, le billet vert a continué à engranger des gains contre l'euro, observe Carmignac dans sa lettre d'octobre. En effet, la confiance apparente des membres de la Réserve fédérale américaine quant à l'aspect transitoire de son biais accommodant et les surprises économiques américaines jugées mieux orientées par les investisseurs mondiaux ont constitué un facteur de soutien.Le billet vert est pris entre deux courants contraires avec, d'une part, des rapatriements de capitaux des investisseurs américains et des manques de liquidité sur les marchés monétaires qui soutiennent la monnaie et, d'autre part, une valorisation élevée et une évolution toujours défavorable du double déficit américain (dégradation de la balance courante et du déficit public).La lecture de Carmignac du cycle américain étant moins optimiste que celle qui semble en être faite par les membres de la Fed et les marchés, le gérant conserve un biais prudent sur le dollar couvrant une partie de son exposition induite par ses investissements sur des actifs américains. De même, le gérant estime qu'à l'approche des échéances électorales les débats quant à une relance budgétaire financée par davantage de dette, chère à plusieurs candidats démocrates, pourraient raviver les craintes des investisseurs.