Carmignac favorise les secteurs défensifs en raison du ralentissement économique

Aujourd'hui à 17:02 Partager

Carmignac s'attend à ce que les marchés actions se maintiennent sur une ligne de crête au second semestre, tant que l'économie ralentit sans pour autant s'effondrer et que le rythme de désinflation se maintient, bridant les taux d'intérêt de long terme. Kevin Thozet, membre du comité d'investissement du gestionnaire d'actifs, explique que la baisse de la volatilité, du fait de sa composante de corrélation, tend à être particulièrement favorable à la sélection de titres.



Le ralentissement économique l'incite à favoriser les valeurs et les secteurs défensifs.



Carmignac décèle plus particulièrement des opportunités dans plusieurs secteurs, dont celui de la santé, qui combine résilience à court terme et perspectives de croissance à long terme. Le gestionnaire d'actifs cite aussi la technologie. " Les avancées de l'Intelligence Artificielle et le virage vers le contrôle des coûts renforce l'attrait du secteur qui tend à bien se comporter dans un contexte de baisse des taux d'intérêt à long terme et de ralentissement économique ", explique-t-il.



Carmignac fait aussi référence à l'or. " L'émergence d'un monde multipolaire et le risque de dominance budgétaire sont autant de facteurs favorables à long terme pour l'or, un actif potentiellement attractif en période d'incertitude géopolitique et de montée des inquiétudes liées à la récession ", fait-il observer.