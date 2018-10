Carmignac formalise sa politique d'exclusion des investissements dans le tabac et le charbon

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carmignac a officialisé la semaine dernière la pratique, adoptée de longue date, d’exclure les sociétés productrices de tabac ainsi que les producteurs de charbon. À l'avenir, le gestionnaire d'actif n'investira plus dans aucune entreprise tirant plus de 25% de son chiffre d’affaires de l’extraction du charbon. Ces restrictions s’appliqueront à plus de 90% de nos actifs sous gestion.Son engagement pour l'intégration des critères ESG est renforcé par une approche encore plus rigoureuse de la durabilité dans quatre de nos fonds. Ainsi, Carmignac Emergents, Carmignac Portfolio Emergents, Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine et Carmignac Portfolio Grande Europe appliquent une politique d'investissement excluant les fabricants de produits à base de tabac, les producteurs de sables bitumineux, et, en fonction du fonds, les sociétés impliquées dans les activités de jeux de hasard et de transformation de viande.Ces fonds appliquent un seuil plus restrictif de chiffre d'affaires tiré du charbon (5 %) associé à une politique d'exercice des droits de vote et d'engagement actionnarial.