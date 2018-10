Carmignac lance Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carmignac a annoncé l’enregistrement de Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, qui vient élargir son offre de produits destinés aux épargnants de long terme. Le fonds s’appuie sur la philosophie d’investissement flexible, multi-actifs et décorrélée des indicateurs de référence, commune aux fonds de la gamme PatrimoineCarmignac Portfolio Patrimoine Europe investit au moins la moitié de ses actifs dans les obligations, alors que l'exposition nette aux actions peut varier entre 0 % et 50 %. La flexibilité de la stratégie permet aux gérants du fonds de suivre une stratégie de conviction dont l'objectif est de générer des performances positives à long terme tout en atténuant les risques de perte potentielle. Le Fonds a la capacité d'avoir une sensibilité négative aux taux d'intérêt et de bénéficier de l'environnement actuel de hausse des taux grâce à une large fourchette de sensibilité allant de -4 à +10.Le fonds se distingue par son univers d'investissement centré sur les actions et les obligations européennes et par une approche bottom-up rigoureuse associée à une stratégie actions et de taux d'intérêt active.Carmignac Portfolio Patrimoine Europe sera co-géré par Mark Denham, responsable de la gestion actions européennes et gérant du fond Carmignac Portfolio Grande Europe, et Keith Ney, gérant du fond amiral Carmignac Sécurité.