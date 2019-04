Carmignac lance le fonds Carmignac Portfolio Unconstrained Credit

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carmignac a annoncé l'enregistrement de Carmignac Portfolio Unconstrained Credit, un OPCVM obligataire qui investit dans des stratégies de crédit à l'échelle mondiale. Sa gestion flexible et opportuniste permet au fonds de mettre en œuvre une approche " unconstrained ", c'est-à-dire e gestion non-benchmarkée dynamique, flexible et opportuniste, fondée sur les convictions de l'équipe de gestion. L'objectif du fonds est de générer une performance supérieure à son indicateur de référence sur une durée de minimale de placement recommandée de deux ans.L'indicateur de référence du nouveau fonds représente 75% de l'indice BofA Merrill Lynch Euro Corporate et 25% de l'indice BofA Merrill Lynch Euro HY, calculé coupons réinvestis et rééquilibré chaque trimestre.Carmignac Portfolio Unconstrained Credit est co-géré par Pierre Verlé, responsable Crédit, et Alexandre Deneuville, gérant obligataire, qui s'appuient sur l'équipe Taux élargie composée de 12 personnes, dont des gérants et analystes.Le fonds investit dans l'ensemble de l'univers du crédit afin de s'assurer une flexibilité maximale et associera d'une part l'analyse macroéconomique et d'autre part une sélection " bottom-up " rigoureuse afin de rechercher le profil risque/rendement optimal sur l'ensemble du cycle de crédit.