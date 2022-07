Carmignac lance le fonds Human Xperience

Carmignac a annoncé le lancement de Carmignac Portfolio Human Xperience, un fonds actions thématique investissant dans des entreprises affichant un niveau élevé de satisfaction des clients et des collaborateurs. Il est conçu pour les investisseurs cherchant à avoir un impact positif sur la société et se concentre sur le « S » de l’investissement ESG. Il a un objectif durable mesurable et relève par conséquent de l’article 9 du règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).



Les entreprises sont évaluées à l'aide de la base de données propriétaire de Carmignac qui a recours à de multiples sources de données allant de l'intelligence artificielle aux enquêtes de satisfaction des clients en passant par l'avis des collaborateurs, ainsi que les rapports financiers des entreprises. Les entreprises éligibles (celles qui font partie des 30 % d'entreprises les plus performantes) sont notées selon leurs contributions sociales, les spécialistes sectoriels de Carmignac évaluant le potentiel de rendement et les risques.



" Il en découle un portefeuille concentré, présentant un faible taux de rotation, de tous les marchés d'actions mondiaux ", explique le gestionnaire d'actifs.



Le fonds Carmignac Portfolio Human Xperience est enregistré en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, au Portugal, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni.