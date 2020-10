Carmignac lance son premier fonds à échéance : Carmignac Crédit 2025 0 07/10/2020 | 12:02 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



D'après Pierre Verlé : " Dans un environnement de taux d'intérêt historiquement bas, le crédit est l'une des rares classes d'actifs encore potentiellement capable de générer du rendement avec une certaine visibilité. "



A ce jour, Carmignac Crédit 2025 est enregistré en France, en Allemagne, en Espagne, et en Italie.





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal Carmignac a annoncé le lancement de Carmignac Crédit 2025, un fonds à échéance fixe, mettant en œuvre une stratégie de portage (buy and hold) d’émetteurs privés ou publics. Carmignac Credit 2025 cherche à valoriser le portefeuille sur un horizon de 5 ans avec un objectif de performance annualisée cible. Co-géré par Pierre Verlé, responsable de l’équipe crédit, Alexandre Deneuville et Florian Viros, gérants obligataires, Carmignac Crédit 2025 bénéficie de leur expertise déjà acquise sur le marché du Crédit avec le fonds Carmignac Portfolio Unconstrained Credit.D'après Pierre Verlé : " Dans un environnement de taux d'intérêt historiquement bas, le crédit est l'une des rares classes d'actifs encore potentiellement capable de générer du rendement avec une certaine visibilité. "A ce jour, Carmignac Crédit 2025 est enregistré en France, en Allemagne, en Espagne, et en Italie. 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue