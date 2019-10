Carmignac : le fonds Carmignac Portfolio Capital Plus change de nom

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carmignac a rebaptisé le fonds Carmignac Portfolio Capital Plus pour mieux refléter son nouveau style de gestion et sa nouvelle stratégie d'investissement. Dénommé Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income depuis le 30 septembre 2019, le fonds investit sur les marchés obligataires mondiaux. Les placements non libellés en euros seront systématiquement couverts en euro, d'où la présence de la mention " Euro " dans le libellé du fonds.Co-géré par Guillaume Rigeade et Eliezer Ben Zimra, qui ont rejoint Carmignac le 9 juillet 2019, ce fonds est le deuxième plus important de la gamme obligataire de Carmignac, avec un encours sous gestion de 895 millions d'euros à fin septembre 2019.