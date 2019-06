Carmignac nomme Justin Kew, CFA, au poste de Sustainability Manager

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carmignac annonce la nomination de Justin Kew, CFA, au poste de Sustainability Manager. Basé à Londres, il est rattaché à Sandra Crowl, Stewardship Manager et membre du comité d’investissement.Avec ce rôle nouvellement créé, Justin Kew sera le centre d'excellence de l'équipe d'investissement et sera responsable du développement du processus et du cadre d'investissement ESG, de la recherche thématique et de la conception de solutions d'investissement, y compris dans le domaine de l'investissement d'impact, afin de satisfaire les objectifs de long terme des clients de Carmignac. Il soutiendra par ailleurs l'engagement actif de Carmignac et son implication dans les initiatives du secteur actuellement en cours.Précédemment, Justin Kew était analyste ESG senior chez Fidelity International, en charge de l'intégration des données ESG dans l'analyse d'investissement et le processus de gestion de portefeuille, ainsi que de la conception du processus d'investissement pour les clients. Avant cela, il a travaillé au sein de l'équipe Investissement durable et gestion de produits chez J.P. Morgan Asset Management.