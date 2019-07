Carmignac nomme Kevin Thozet au poste de Portfolio Advisor au sein du Comité d'Investissement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carmignac annonce la nomination de Kevin Thozet au poste de Portfolio Advisor au sein du Comité d’Investissement. Basé à Paris, il est rattaché à Didier Saint-Georges, Managing Director et membre du Comité d’Investissement Stratégique, aux côtés de Sandra Crowl et Gergely Majoros. Titulaire d'une maîtrise en gestion de l'Université Paris Dauphine et d'une maîtrise en journalisme bilingue de l'Université Paris Sorbonne, il était précédemment chez Edmond de Rothschild Asset Management.Kevin Thozet a, depuis 2011, occupé différentes fonctions, notamment en tant que spécialiste produits couvrant l'allocation d'actifs et la dette souveraine puis en tant que responsable des spécialistes produits. Il a débuté sa carrière dans la gestion d'actifs chez Axa Investment Managers en 2007.