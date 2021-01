Carmignac nomme son nouveau Global Head of Compliance 25/01/2021 | 15:24 Envoyer par e-mail :

Carmignac a annoncé la nomination d'Abdellah Bouziane en tant que Global Head of Compliance, en charge d'animer la fonction Conformité et Contrôle Interne au sein du groupe Carmignac, implanté dans 7 pays en Europe et dont les fonds sont commercialisés dans 16 pays. Son arrivée s'inscrit dans le contexte d'une importance grandissante des enjeux liés à la conformité en Europe.



Avant de rejoindre Carmignac, il officiait chez AXA Investment Managers, où il a passé treize ans, occupant différents postes à responsabilités dans le domaine de la conformité, notamment en tant que Responsable conformité de la filiale britannique et en tant que Responsable conformité de la zone Asie-Pacifique.



Abdellah Bouziane est diplômé d'un Master en Economie et Droit bancaire et financier et a débuté sa carrière en 2003 en tant qu'auditeur chez PricewaterhouseCoopers.



Il est appelé à devenir un fort contributeur aux initiatives stratégiques en faveur des clients et à l'ambition de développement de Carmignac. " Son expérience, en particulier internationale, sera un atout essentiel pour assurer l'adaptation de l'offre à l'accroissement des spécificités réglementaires locales dans le secteur de la gestion d'actifs en Europe ", a déclaré Carmignac.





