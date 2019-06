Carmignac renforce son équipe Fixed Income

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carmignac annonce la nomination d'Eliezer Ben Zimra et Guillaume Rigeade comme co-gérants du fonds multi-actifs Carmignac Portfolio Capital Plus, dont les encours sous gestion s'élèvent à environ 1 milliard d'euros. Ils viennent tous deux d'Edmond de Rothschild Asset Management, où ils étaient gérants de portefeuille au sein de l'équipe Fixed Income. Ils ont chacun 15 ans d'expérience en gestion de fonds et partagent une approche d'allocation flexible pour investir sur les marchés obligataires.Eliezer Ben Zimra et Guillaume Rigeade rejoindront Carmignac le 9 juillet, sous la responsabilité de Rose Ouahba, responsable de l'équipe Fixed Income. Ils seront tous deux basés à Paris.