Carmila : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2021

Regulatory News :

Carmila (Paris:CARM) annonce avoir mis à disposition du public et déposé le 28 juillet 2021 son rapport financier semestriel au 30 juin 2021 auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Il peut être consulté sur le site internet de la Société www.carmila.com.

Ce rapport financier semestriel est composé de l’attestation de la personne responsable, du rapport d’activité au 30 juin 2021, des comptes consolidés résumés au 30 juin 2021, du rapport des Commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle au 30 juin 2021.

CALENDRIER FINANCIER

21 octobre 2021 (après clôture des marchés) : Publication d’information financière pour le 3ème trimestre 2021

À PROPOS DE CARMILA

Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe Continentale, Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 31 décembre 2020, son portefeuille était constitué de 215 centres commerciaux, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés à 6,15 milliards d’euros. Plaçant la proximité au cœur de toutes ses actions, Carmila a pour ambition de simplifier la vie et d'améliorer le quotidien des commerçants et des clients au cœur de tous les territoires. Animées par une véritable culture commerçante, ses équipes intègrent l’ensemble des expertises dédiées à l’attractivité de ses actifs : opérations, direction de centre, commercialisation, marketing digital local, new business et RSE.

Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »).

Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region).

Le 24 septembre 2018, Carmila intégrait les indices Euronext CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-tradable.

