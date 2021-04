Carmila : Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l'Assemblée Générale mixte du 18 mai 2021

Regulatory News:

Les actionnaires de la société Carmila (Paris:CARM) sont informés de leur convocation en Assemblée Générale Mixte le mardi 18 mai 2021 à 9 heures 30. Cette Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires.

L’avis préalable de réunion valant convocation comprenant l’ordre du jour ainsi que le texte des résolutions proposées au vote des actionnaires a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire le 9 avril 2021. Une copie de cet avis est disponible sur le site Internet de la Société (www.carmila.com)

Les documents relatifs à cette Assemblée ainsi que les formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Exceptionnellement, l’Assemblée Générale se tenant à huis-clos, les actionnaires ne pourront pas demander de carte d’admission pour assister à l’Assemblée Générale physiquement. Les actionnaires sont invités à exercer leurs droits d’actionnaire en (i) votant à distance, (ii) donnant pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou (iii) donnant pouvoir à un tiers.

Les documents et renseignements prévus notamment par les articles R.225-73-1, R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce, sont disponibles sur le site Internet de la Société (www.carmila.com)

Tout actionnaire peut se procurer dans les conditions prévues aux articles du Code de commerce, les documents visés ci-dessus par simple demande écrite adressée :

- au siège social de Carmila, 58 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt;

- à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09.

CALENDRIER FINANCIER

18 mai 2021 (9h30) : Assemblée Générale des actionnaires

24 mai 2021 : Détachement du dividende

15 juin 2021 : Paiement du dividende

28 juillet 2021 (après clôture des marchés) : Publication des résultats du 1er semestre 2021

29 juillet 2021 (14h30) : Réunion d’Information Financière

À PROPOS DE CARMILA

Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 31 décembre 2020, son portefeuille était constitué de 215 centres commerciaux en France, Espagne et Italie, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés à 6,1 Mds €. Animées par une véritable culture commerçante, les équipes de Carmila intègrent l’ensemble des expertises dédiées à l’attractivité commerciale : commercialisation, marketing digital, specialty leasing, direction de centre et asset management.

Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »).

Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region). Le 24 septembre 2018, Carmila intégrait les indices Euronext CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All- tradable.

