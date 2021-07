Carmila : Moyens portés au contrat de liquidité au 30 juin 2021

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par Carmila (paris:CARM) à Exane BNP Paribas, au 30 juin 2021, les ressources mises à disposition du contrat de liquidité étaient les suivantes :

- 112 910 actions

- 991 074 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

A l'achat, 293 657 titres, pour un montant de 3 797 583 € (1687 transactions).

A la vente, 297 530 titres, pour un montant de 3 917 841 € (1826 transactions).

Il est rappelé que lors du précédent bilan semestriel au 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au sein du contrat de liquidité :

- 116 783 actions

- 870 817 €.

*******

Calendrier Financier

28 juillet 2021 (après clôture des marchés) : Publication des résultats du 1er semestre 2021

29 juillet 2021 (14h30) : Réunion d’Information Financière

*******

A propos de Carmila

Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 31 décembre 2019, son portefeuille était constitué de 215 centres commerciaux en France, Espagne et Italie, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés à 6,4 milliards d’euros. Animées par une véritable culture commerçante, les équipes de Carmila intègrent l’ensemble des expertises dédiées à l’attractivité commerciale : commercialisation, marketing digital, specialty leasing, direction de centre et asset management.

Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »).

Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region).

Le 24 septembre 2018, Carmila intégrait les indices Euronext CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-tradable.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210705005228/fr/