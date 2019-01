Carmila poursuit son renforcement en Espagne, où la croissance est la plus forte, en achetant une galerie marchande leader sur sa zone de chalandise et un portefeuille de 8 moyennes surfaces pour un investissement total de 25,7 M

Par ailleurs, Carmila cède à Klépierre les lots de moyennes surfaces qu’elle détient dans le centre commercial « Le Gru » à Turin-Grugliasco (Italie) pour un montant net vendeur de 16,3 M€

Le 28 décembre 2018, Carmila (Paris:CARM) a acquis pour un montant de 16,1 M€ et un taux de rendement initial de 7,3%, le centre commercial La Veronica à Malaga-Antequera. Cet actif, situé dans une zone d’activité prospère en expansion, est leader sur sa zone de chalandise. Attenant à un hypermarché Carrefour en développement depuis sa reprise à Eroski par le Groupe Carrefour, il est composé de 57 lots commerciaux répartis sur une surface de 12 000m². Il accueille des enseignes à forte notoriété (Groupe Inditex, OVS Kids, Springfield) et un complexe de cinémas. Récemment rénové, ce centre commercial présente un potentiel de croissance organique à moyen terme (réversion et amélioration qualitative de l’offre et du mix-merchandising) qui devrait permettre d’augmenter son rendement d’environ 100 points de base.

Le même jour, Carmila se portait acquéreur de 6 moyennes surfaces louées par le biais de baux à construction sur 6 sites espagnols où elle est déjà propriétaire du centre commercial. 2 autres moyennes surfaces similaires seront acquises dans le courant du second semestre 2019.

L’acquisition de ce portefeuille pour un montant total de 9,6 M€ et un taux de capitalisation moyen de 7,0% permet à Carmila de se renforcer sur ces 8 sites où elle est historiquement présente. Au terme des différents baux (durée moyenne de 15 ans), Carmila deviendra propriétaire des constructions et devrait ainsi améliorer le rendement facial de cet investissement d’environ 120 points de base.

Enfin Carmila a cédé fin 2018 à Klépierre, propriétaire du centre commercial, un lot de moyennes surfaces qu’elle détenait sur le site de Turin-Grugliasco pour un montant net vendeur de 16,3 M€ et un taux de rendement de 6,0% (valeur d’expertise au 30 juin 2018 : 16,6 M€ net vendeur).

Carmila poursuit donc sa stratégie en renforçant sa position sur des sites en croissance, leaders dans leur zone de chalandise sur lesquels son partenariat avec le groupe Carrefour combiné à l’expertise de ses équipes locales permet de créer de la valeur sur le moyen-long terme.

