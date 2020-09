Carole Dieschbourg a présenté les grandes lignes de la stratégie 'Null Offall Lëtzebuerg'

En date du 23 septembre 2020, la ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg, a présenté lors d'une conférence de presse les grandes lignes de la stratégie 'Null Offall Lëtzebuerg'.

La stratégie 'Null Offall Lëtzebuerg' fournit une vision et un cadre de travail pour une gestion plus responsable et plus durable de nos ressources et nos déchets dans l'avenir, en s'appuyant sur les principes de l'économie circulaire. Elle devra aboutir à un changement de paradigme qui met la valeur et la qualité des objets et matières utilisés ou consommés au centre des mesures de gestion de nos déchets et ressources.

Un des grands piliers de cette stratégie est la prévention de déchets, en promouvant avant tout des mesures qui prolongent le 1er emploi et favorisent le réemploi, ceci dès la phase de conception, mais également la préparation en vue de la réutilisation.

La stratégie 'Null Offall Lëtzebuerg' favorisera la collaboration et l'échange d'informations entre les différents acteurs de la chaîne de valeur de produits et de matières et constituera donc une pierre angulaire pour mettre en œuvre une économie circulaire au niveau national.

Les mesures y déployées devront amener, in fine, à l'élimination complète de la mise en décharge de déchets municipaux, d'ici l'année 2030.

Thématiques clés et objectifs spécifiques

La stratégie 'Null Offall Lëtzebuerg' identifie donc les politiques à mettre en œuvre pour une meilleure gestion de nos ressources. Elle décrit les thématiques clés à développer et propose des pistes concrètes pour chacune de ces thématiques.

La stratégie identifie quatre champs thématiques principales, ainsi que des objectifs spécifiques pour chacune:

Eise Buedem, eis Bëscher an eis Gewässer besser schützen an notzen Atteindre le 'zero littering' et contribuer à la propreté de nos espaces publics et naturels

Valoriser au mieux nos aliments

Récupérer les nutriments dans les biodéchets Eis Saache besser notzen Concevoir pour un meilleur usage

Développer une culture de réparation et de réemploi

Transformer les centres de recyclage en centres de ressources (CRES) Eis Produkter sënnvoll apaken Emballer pour conserver les ressources

Promouvoir les emballages réutilisables et une distribution en vrac

Veiller à un recyclage de qualité élevée Eis Gebaier richteg op- an ofbauen Concevoir les bâtiments comme des dépôts de matériaux

Promouvoir des modes de construction évitant les excavations

Prolonger le cycle d'utilité des bâtiments

Créer des marchés pour les produits et matériaux de la déconstruction

Communiqué par le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable/ Administration de l'environnement