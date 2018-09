Carpostal se restructure et prévoit de supprimer 40 à 60 emplois

Berne (awp/ats) - Suite au scandale des subventions perçues indûment, Carpostal se restructure et veut supprimer 40 à 60 emplois - environ 2% de son effectif. L'entreprise mise sur les fluctuations naturelles ou les retraites anticipées, mais des licenciements ne peuvent être exclus.

La nouvelle organisation de Carpostal n'est cependant liée à aucun objectif d'économie, a indiqué lundi la société. Elle mène jusqu'au 23 septembre la procédure de consultation prescrite par la loi. Les collaborateurs ont ainsi le droit de soumettre des propositions sur la manière d'éviter d'éventuels licenciements ou autres modifications des conditions d'engagement.

Les collaborateurs peuvent également émettre des suggestions sur la nouvelle structure de Carpostal. Il est notamment prévu de supprimer la structure de holding et de regrouper les cinq sociétés Carpostal en une seule entité (Carpostal SA). La Poste examinera les propositions reçues et, en octobre, décidera définitivement si les changements envisagés seront mis en oeuvre, et dans quelle mesure.

Le scandale de Carpostal a éclaté en février. Dans le cadre d'une révision, l'Office fédéral des transports a découvert que la filiale de La Poste avait réalisé des bénéfices dans un domaine subventionné. Quelque 90,9 millions de francs suisses de subventions ont été perçues indûment entre 2007 et 2015.

L'affaire a fait rouler une série de têtes dont celle de la directrice de La Poste, Susanne Ruoff, le 10 juin. L'ensemble de la direction de Carpostal a dû partir et plusieurs membres du conseil d'administration de La Poste ont annoncé leur départ.

Le National doit se pencher lundi sur le rapport de gestion 2017 du Conseil fédéral. Le Conseil des Etats devrait suivre le 27 septembre.

ats/al