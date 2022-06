Carrefour Brasil élit de nouveaux membres du conseil d'administration et établit des normes de gouvernance

Alexandre Bompard a été choisi comme candidat à la présidence du conseil d'administration de Carrefour Brasil et Abilio Diniz comme candidat à la vice-présidence, a-t-il déclaré dans un dépôt de titres. Le vote est prévu pour le 7 juillet.

M. Bompard est le président-directeur général de la société française Carrefour SA, tandis que l'homme d'affaires brésilien Diniz détient une participation dans la société par le biais de sa holding d'investissement Peninsula.

"Avant, le Brésil voyageait en France, c'est-à-dire que les dirigeants brésiliens allaient en France. Aujourd'hui, les dirigeants français viennent au Brésil", a déclaré Diniz aux journalistes ce matin.

Carrefour et Peninsula, ainsi que la société privée Carrefour Nederland BV, ont tous deux signé le nouveau pacte d'actionnaires dans le but de renforcer les normes de gouvernance de la société, a-t-il déclaré.

Cette décision intervient alors que Carrefour Brasil, également connu sous le nom d'Atacadao SA, a finalisé l'acquisition du détaillant alimentaire Grupo BIG près d'un an après avoir annoncé la transaction, qui valorisait BIG à environ 1,3 milliard de dollars.

Carrefour Brasil a déclaré que l'opération lui conférait une part de marché plus de deux fois supérieure à celle de son plus proche rival et une couverture de toutes les régions du Brésil.