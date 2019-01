Carrefour : Décision du Conseil d'administration

Regulatory News:

Le Conseil d’administration de Carrefour (Paris:CA), réuni ce jour, a décidé sur recommandation du Comité des nominations, de coopter Madame Cláudia Almeida e Silva en qualité d’administratrice indépendante en remplacement de Madame Amélie Oudéa-Castéra qui a démissionné de son mandat le 7 novembre 2018 en conséquence de sa nomination au poste de Directrice Exécutive E-Commerce, Data et Transformation Digitale du groupe Carrefour.

Madame Cláudia Almeida e Silva est cooptée pour la durée restant à courir du mandat de Madame Amélie Oudéa-Castéra, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020. La ratification de sa cooptation sera soumise à la prochaine Assemblée générale des actionnaires.

Biographie :

Cláudia Almeida e Silva, de nationalité Portugaise, est Managing Partner de Singularity Capital, fonds d’investissement dédié aux start-ups, et conseillère au sein de l’incubateur Startup Lisboa.

Elle a démarré sa carrière en 1997 en tant que consultante au sein de Coopers & Lybrand au Portugal, puis de PricewaterhouseCooper où elle a été nommée Directrice du secteur de la gestion de la relation client (CRM) en 1999. En 2002, Cláudia Almeida e Silva a rejoint le groupe de distribution Conforama au Portugal où elle a exercé la fonction de Directrice commerciale en charge du marketing, de la supply chain et de la gestion des produits. En 2005, elle a rejoint La Fnac où elle est devenue Directrice générale de la filiale portugaise en 2008 et, à compter de 2013, membre du Comité exécutif groupe en charge de la supervision de l’Espagne puis du Brésil. Elle est diplômée de la School of Business and Economics de Lisbonne.

Sa parfaite connaissance du milieu des start-ups et son expérience du secteur de la grande distribution en Europe du Sud et au Brésil sont des atouts précieux pour accompagner le plan de transformation du Groupe, Carrefour 2022.

