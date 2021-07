Carrefour : Mise en œuvre d'un rachat d'actions portant sur un montant maximum de 200 millions d'euros

Regulatory News:

Dans le cadre de sa politique d’allocation de capital et tel qu’annoncé le 28 juillet 2021, Carrefour (Paris:CA) annonce avoir confié à un prestataire de service d’investissement un mandat de rachat d’actions portant sur un montant maximum de 200 millions d’euros, pour une période débutant le 2 août 2021 et susceptible de s’achever au plus tard le 26 novembre 2021.

Les actions ainsi rachetées seront conservées par Carrefour en vue de leur annulation future.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de rachat d’actions de Carrefour, tel qu’autorisé par l’Assemblée Générale des actionnaires du 21 mai 2021.

