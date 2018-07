Bourse de Paris : Carrefour, Saint-Gobain, LafargeHolcim, la revanche des mal-aimés ! 0 1 27/07/2018 | 09:53 Envoyer par e-mail :

Very bad trip pour Sopra Steria



Pour



Le retour de la revanche de Carrefour



A la hausse, on sentait bien que le marché était prêt à exploser sur



Quand le bâtiment va...



Un autre grand mal-aimé de la cote,



Le CAC40 peine à atteindre les 5 500 points dans la matinée du 27 juillet, plombé par ses grosses capitalisations puisque Kering LVMH et Hermès évoluent dans le rouge. Une fois n'est pas coutume, c'est Kering et L'Oréal, 30 et 15% de gains respectivement depuis le 1er janvier (avant la séance du jour) qui chutent. Le premier sombre de plus de 5% parce ses chiffres ne sont plus mésosphériques mais seulement stratosphériques. On entre un peu dans le syndrome Facebook : le marché fait la fine bouche avec une croissance qui "ralentit" à 31,5% au second trimestre, et qui devrait encore se tasser par la suite. C'est mécanique, mais certains rêvaient peut-être encore à une croissance séculaire. En attendant, Flavio Cerda, qui suite le dossier chez Jefferies, souligne que ses attentes, légèrement moins élevées que le consensus, sont confirmées. "Ça m'effraie un peu de constater qu'une base de comparaison de croissance des ventes de 40% constitue un problème et pas l'explication logique d'une décélération séquentielle". Syndrome Facebook, on vous dit !

Pour L'Oréal (-3%), le bilan de la publication est plus mitigé que pour Kering . La croissance organique globale est un peu plus forte que prévu mais le détail ne satisfait pas pleinement les analystes, avec des faiblesses dans le grand public et les produits professionnels. La gamelle du jour est toutefois pour une société un peu plus petite, Sopra Steria , qui sombre de 13% après avoir publié des marges très décevantes au premier semestre. La SSII, dont le parcours boursier ces dernières années mérite quelques superlatifs, a poursuivi sur un rythme de croissance élevé mais s'est manqué sur la rentabilité, une situation qu'il faudra expliquer aux analystes pendant la conférence de présentation démarrée à 9h00.

A la hausse, on sentait bien que le marché était prêt à exploser sur Carrefour à la moindre information positive. Il faut dire que le dossier croulait sous une telle quantité de mauvaises nouvelles depuis des mois (des années ?) que le cours de bourse nageait en pleine déprime. Ce matin, l'action bondit dans la zone des 9 à 10% et repasse allègrement les 15 euros. "C'est un bon départ pour le plan de transformation", écrit ce matin Bruno Monteyne pour Sanford Bernstein, qui a bien aimé le résultat opérationnel supérieur de 12,6% au consensus et les baisses de charges déjà obtenues. "Le vent semble tourner pour Carrefour : première données Kantar positives en France hier, des chiffres solides au Brésil, un démarrage rapide pour le programme d'économies de coûts, un dépassement des attentes de résultats au 1er semestre et l'espoir qu'avec ce programme de réduction des coûts, 2018 sera le point bas de la rentabilité pour la France et pour le groupe", résume très bien le spécialiste (performance de marché, objectif 17,50 EUR). Est-ce le début du réveil de Carrefour ? Patrick R. de l'équipe Zonebourse s'attend à un gros mistral par vent arrière. Laurent P. serait plutôt du genre bise glacée de face. Le match continue.

Un autre grand mal-aimé de la cote, Saint Gobain , bondit de 3,3%. Malgré un contexte météo difficile pour le BTP en début d'année, les résultats sont honorables et la croissance organique est au rendez-vous. En plus le dossier Sika est enfin réglé. Et le management a prévu de céder une enveloppe de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'activités trop peu rentables. Que demander de plus ? Une nouvelle organisation peut-être, pour cette vénérable maison tricentenaire ? Ce sera le cas, a indiqué le PDG Pierre-André de Chalendar, qui dévoilera la teneur de la mue d'ici la fin de l'année.

Autre valeur plutôt en délicatesse avec le marché, LafargeHolcim s'adjuge plus de 2% après la publication… d'un bénéfice en chute libre de 43%. Des comptes grevés par les coûts de réorganisation, mais plutôt intéressants une fois que le vernis a sauté. Les objectifs annuels ont été confirmés, ce qui permet au cimentier de franchir une nouvelle étape dans son opération reconquête de la confiance des investisseurs. La présence aux commandes depuis septembre dernier de Jan Jenisch, auréolé de son rôle-clef dans la success-story Sika, n'y est pas étrangère. Le dirigeant a d'ailleurs laissé entendre qu'il espérait pouvoir annoncer du nouveau sur les projets de cession d'actifs additionnels de LafargeHolcim. Mais chut, c'est encore un secret.

