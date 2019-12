Carrefour : annonce le succès de la cession d'actions Argan

Le présent communiqué ne doit pas être publié ou distribué aux Etats-Unis d’Amérique, en Australie, au Canada, ou au Japon

Regulatory News:

CRFP 8 (le « Cédant »), société contrôlée par Carrefour (Paris:CA), annonce le succès de la cession de 1 110 598 actions ordinaires Argan (la « Société »), représentant environ 5% du capital de la Société. Le placement a été réalisé par voie de placement privé auprès d’investisseurs institutionnels au prix de 71,75 euros par action pour un montant total d’environ 79,7 millions d’euros.

A l’issue de cette opération, le Cédant détiendra 0,2% du capital et des droits de vote de la Société et s’est engagé à conserver l’intégralité de sa participation pour une période expirant 90 jours après le règlement-livraison du placement sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Le règlement-livraison des actions interviendra le 9 décembre 2019.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’achat d’actions et cette cession d’actions ne constitue pas une offre au public.

À propos du Groupe Carrefour

Fort d’un réseau multi-formats de plus de 12 000 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour accueille 105 millions de clients à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 84,916 milliards d’euros en 2018. Il compte plus de 360 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable.

