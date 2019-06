Carrefour cède le contrôle de ses activités en Chine au groupe chinois Suning.com

Regulatory News:

Le Groupe Carrefour (Paris:CA) annonce ce jour la signature d’un accord de cession portant sur 80% de Carrefour Chine au groupe chinois Suning.com. Cette opération en numéraire valorise Carrefour Chine sur la base d’une valeur d’entreprise de 1,4 milliard d’euros.

Présent en Chine depuis 1995, Carrefour Chine opère un réseau de 210 hypermarchés et 24 magasins de proximité et a généré en 2018 un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros (28,5 milliards de RMB) et un EBITDA de 66 millions d’euros (516 millions de RMB).

Suning.com est un leader de la distribution en Chine qui opère un réseau de plus de 8 881 magasins dans plus de 700 villes ainsi que la 3ème plateforme de e-commerce B2C du pays. La forte complémentarité entre les activités de Carrefour Chine et de Suning.com permettra d’accélérer le développement de Carrefour Chine.

Le Groupe Carrefour conserve 20% du nouvel ensemble et 2 sièges sur 7 au Conseil de surveillance de Carrefour Chine.

La réalisation de l’opération est soumise à l’autorisation des autorités de la concurrence en Chine et à d’autres conditions de réalisation usuelles. Elle devrait être effective d’ici la fin de l’année 2019.

A propos du Groupe Carrefour

Fort d’un réseau multi-formats de plus de 12 000 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour accueille 105 millions de clients à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 84,916 milliards d’euros en 2018. Il compte plus de 360 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable.

A propos du Suning.com

Suning.com est un des leaders du « smart retail », avec un modèle de distribution « online-to-offline » (O2O), intégrant les activités en ligne et les magasins physiques. A l’ère du web, de l’internet des objets et du Big Data, Suning continue de déployer une stratégie orientée vers le smart retail et le O2O, couvrant toutes les catégories et tous les canaux de distribution, avec un développement international. Grâce à ses services de logistique et de gestion des données, son offre de services financiers via le cloud, et à sa présence sur tous les canaux de distribution (magasins physiques, ordinateurs, mobiles et terminaux domestiques connectés), Suning offre aux consommateurs une expérience complète, accessible partout, et totalement intégrée. En 2018, Suning.com faisait une fois de plus partie des entreprises classées au palmarès Fortune Global 500, et était la 13ème marque la plus importante en Chine.

Informations complémentaires

A. Termes clés de l’accord

Prix de cession

La valeur de 100% des fonds propres de Carrefour Chine sur la base de l’accord conclu avec Suning.com est de 6,0 milliards de RMB, soit 774 millions d’euros.

Le prix pour l’acquisition de 80% des titres de Carrefour Chine est de 4,8 milliards de RMB, soit 620 millions d’euros. Ce prix pourra faire l’objet d’un ajustement à la date de réalisation de la transaction, en fonction de l’évolution de l’endettement net et du besoin en fonds de roulement de Carrefour Chine.

La valeur d'entreprise induite s'élève à 1,4 milliard d'euros. Ce montant inclut la valeur des fonds propres, l’endettement financier net, la dette opérationnelle liée aux shopping cards (de l’ordre de 400 millions d’euros) et la valeur des intérêts minoritaires.

Mécanisme de liquidité

L’accord conclu avec Suning.com prévoit des fenêtres de liquidité pour la participation résiduelle de 20% de Carrefour Groupe :

- Pendant une fenêtre de 90 jours à l’issue du deuxième anniversaire suivant la date de réalisation de la transaction, Carrefour pourra exercer une option de vente pour céder sa participation résiduelle de 20% à Suning.com, à un prix égal à 20% de la valeur des fonds propres telle que déterminée à la date de réalisation de la cession des 80%

- A l’issue de cette fenêtre, et pendant une durée de 90 jours, Suning.com pourra exercer une option d’achat pour acquérir la participation résiduelle de 20% détenue par Carrefour, à un prix égal à 20% de la valeur des fonds propres telle que déterminée à la date de réalisation de la cession des 80%

- A l’issue du troisième anniversaire suivant la date de réalisation de la transaction, et pendant une durée de 3 ans, Carrefour pourra exercer une option de vente pour céder sa participation résiduelle de 20% à Suning.com, à valeur de marché

- A l’issue du quatrième anniversaire suivant la date de réalisation de la transaction, et pendant une durée de 3 ans, Suning.com pourra exercer une option d’achat pour acquérir la participation résiduelle de 20% détenue par Carrefour, à valeur de marché

B. Chiffres clés de Carrefour Chine

2017 2018 En millions de RMB En millions d’euros En millions de RMB En millions d’euros Chiffre d’affaires HT 30 795 4 050 28 468 3 646 Croissance à magasins comparables (LFL) (5,5%) (5,5%) (5,9%) (5,9%) Résultat opérationnel courant (546) (72) (253) (32) Investissements (741) (97) (394) (50) Cash-flow libre (636) (84) (217) (28)

Note : taux de change EUR / RMB utilisé de 7,60 pour 2017 et 7,81 pour 2018. Données financières en IFRS

Disclaimer

Ce communiqué contient à la fois des informations historiques et des déclarations et informations prospectives. Les déclarations et informations de nature prospective ont été établies sur la base des hypothèses actuellement retenues par la Direction du Groupe. Elles ne constituent pas des garanties quant aux performances futures du Groupe. Les résultats ou les performances qui seront réalisés sont susceptibles d'être substantiellement différents des déclarations et informations prospectives présentées en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, notamment les facteurs de risques exposés dans les différents documents déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers au titre de l'information règlementée disponibles sur le site de Carrefour (www.carrefour.com) et notamment le document de référence. Les investisseurs peuvent obtenir gratuitement une copie de ces documents auprès de Carrefour. Carrefour ne prend aucun engagement de mettre à jour et/ou réviser ces déclarations et informations prospectives dans le futur.

