Carrefour : cède sa participation dans la société immobilière Cargo Property Assets

Regulatory News:

Carrefour (Paris:CA) annonce ce jour la signature d’accords portant sur la cession de la totalité du capital de Cargo Property Assets à Argan, foncière cotée spécialisée en immobilier logistique. Cette opération participera à la réalisation de l’objectif du plan Carrefour 2022 de céder pour 500 millions d’euros d’actifs immobiliers non stratégiques.

La société Cargo Property Assets, créée en 2016, est dédiée à l’immobilier logistique du Groupe en France. Cette société détenue à 32% par le Groupe Carrefour, aux côtés de partenaires co-investisseurs, regroupe près d’un tiers des centres de distribution du Groupe en France. Carrefour est le gérant et l’actionnaire principal de Cargo.

L’opération se ferait sur la base d’une valorisation des actifs immobiliers détenus par Cargo Property Assets de 900 millions d’euros hors droits. Carrefour recevrait donc une rémunération équivalente à environ 290 millions d’euros, composée à hauteur d’environ 80% de numéraire et 20% de titres Argan, devenant actionnaire d’Argan à hauteur d’environ 5%.

La réalisation de l’opération est soumise à l’approbation des actionnaires d’Argan et à d’autres conditions de réalisation usuelles. Elle devrait être effective d’ici la fin de l’année 2019.

A propos du Groupe Carrefour

Fort d’un réseau multi-formats de plus de 12 000 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour accueille 105 millions de clients à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 84,916 milliards d’euros en 2018. Il compte plus de 360 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, sur Twitter (@GroupeCarrefour) et sur LinkedIn (Carrefour).

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Elle assure elle-même le développement, l’entretien et la gestion locative de ses entrepôts.

Ses 60 entrepôts situés en France représentent plus de 1,7 million de m² valorisés 1,7 milliard d’euros au 30 juin 2019.

ARGAN est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190710005702/fr/