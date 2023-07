Carrefour confiant pour le reste de l'année, alors que les activités au Brésil ont fait baisser le bénéfice du premier semestre

Aujourd'hui à 18:18 Partager

Carrefour aborde le second semestre avec confiance et maintient ses objectifs financiers pour 2023, a déclaré mercredi le premier distributeur alimentaire européen, qui a fait état d'une forte croissance de ses ventes et de ses bénéfices sur son marché principal, la France, au cours du premier semestre.

Le résultat opérationnel courant du groupe a toutefois reculé de 2,2% à 700 millions d'euros (774,62 millions de dollars) à taux de change constants, tiré vers le bas par les coûts liés à l'intégration de Grupo BIG au Brésil, le deuxième marché de Carrefour. Carrefour a réitéré ses objectifs financiers pour 2023. (1 $ = 0,9037 euro)