Carrefour et Couche-Tard renoncent à leur rapprochement

par Gwénaëlle Barzic

PARIS (Reuters) - Carrefour et le groupe canadien Alimentation Couche-Tard ont annoncé samedi dans un communiqué conjoint avoir interrompu les discussions préliminaires en vue de leur rapprochement, confirmant une information rapportée par Reuters vendredi soir.

Le gouvernement français s'était fermement opposé vendredi à une éventuelle prise de contrôle de Carrefour par le groupe canadien au nom d'une sécurité alimentaire nationale élevée au rang de priorité absolue.

Cette fermeté a conduit Couche-Tard à renoncer à son projet d'acquisition, avait appris Reuters vendredi de sources proches du dossier.

Dans leur communiqué conjoint, Carrefour et Couche-Tard disent avoir renoncé à ce projet "au vu des récents événements", sans citer spécifiquement l'opposition de Paris.

Les deux groupes disent en revanche prolonger leurs discussions pour "examiner des opportunités de partenariats opérationnels".

Ils évoquent plusieurs domaines de coopération possibles, dont le partage de bonnes pratiques dans la distribution de carburant, le développement d'achats en commun, des partenariats sur le développement et la commercialisation de marques de distributeurs, le partage d'expertise et le lancement d'innovations pour améliorer l'expérience client, et l'optimisation de la distribution de produits sur les géographies communes aux deux groupes.

"Construire des partenariats innovants est un point clef de la stratégie de transformation de Carrefour", souligne le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, dans le communiqué.

"Le partenariat prometteur envisagé avec le leader nord-américain Couche-Tard s'inscrit pleinement dans cette stratégie qui nous a déjà permis de retrouver une voie de croissance rentable", ajoute-t-il.

Dans le cadre du projet de rapprochement, Couche-Tard devait injecter 3 milliards d'euros d'investissement dans le groupe français, une idée largement soutenue par Carrefour qui emploie 150.000 personnes en France, ce qui en fait le plus grand employeur du secteur privé.

Brian Hannasch, président et chef de la direction de Couche-Tard, a réaffirmé l'ambition de son groupe à "devenir un leader mondial de la grande distribution".

"Les domaines de coopération envisagées sont alignés avec notre plan stratégique, notre engagement à nous renforcer sur nos activités principales comme les formats de proximité et la distribution de carburant, et notre volonté d'explorer les multiples opportunités dans les zones de croissance associées", dit-il dans le communiqué.

(Edité par Tangi Salaün)