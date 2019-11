Carrefour : et Fnac Darty renforcent leur partenariat et poursuivent le déploiement de shop-in-shops Darty au sein des hypermarchés Carrefour :

Regulatory News:

Carrefour (Paris:CA) et Fnac Darty annoncent être en discussions avancées en vue d’un déploiement d’une trentaine de shop-in-shops, sous contrat d’exploitation exclusive, au sein des hypermarchés Carrefour en France sous l’enseigne Darty.

Les deux premiers pilotes, ouverts en novembre 2018 dans les hypermarchés Carrefour de la Ville-du-Bois et de Limoges, ont confirmé la faisabilité opérationnelle et la pertinence d’une mise en œuvre à plus grande échelle, créatrice de valeur pour les clients des deux enseignes, ainsi que pour leurs collaborateurs et leurs fournisseurs.

Les deux groupes finalisent les modalités opérationnelles pour ce déploiement qui devrait intervenir en 2020 et 2021. Ce projet sera notamment soumis à l’approbation préalable de l’Autorité de la Concurrence.

Avec ce projet, Carrefour et Fnac Darty recentrent leur collaboration autour d’un modèle de partenariat structurel durable à la vente, en shop-in-shops, et dans ce contexte, mettront fin à leur partenariat à l’achat d’ici la fin de l’année 2019. Cette décision permettra aux deux enseignes de mener individuellement leurs campagnes de négociations annuelles pour l’année 2020.

À propos du Groupe Carrefour

Fort d’un réseau multi-formats de plus de 12 000 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour accueille 105 millions de clients à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 84,916 milliards d’euros en 2018. Il compte plus de 360 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable.

À propos de Fnac Darty

Présent dans treize pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe, qui compte 25 000 collaborateurs, dispose à fin 2018 d’un réseau multi-format de 780 magasins, dont 562 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires pro forma de 7.475Mds€

