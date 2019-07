Carrefour : et Glovo signent un partenariat stratégique pour offrir dans quatre pays un service de livraison à domicile en 30 minutes

Regulatory News:

Carrefour et Glovo annoncent aujourd’hui la signature d’un partenariat dans quatre pays, avec une exclusivité en France. Cette collaboration permet de proposer aux clients urbains un service de livraison en 30 minutes, 7j/7, depuis la plateforme Glovo. Ce partenariat, qui vient en complément du service de livraison express disponible sur l’application mobile de Carrefour en France, marque une nouvelle étape dans l’ambition du Groupe Carrefour de développer un modèle omnicanal de référence et de devenir le leader de l’e-commerce alimentaire. Il permet aussi à Glovo de développer son offre de produits et de renforcer sa présence géographique.

Créée en 2015, la start-up espagnole Glovo est l’un des spécialistes mondiaux de la livraison à la demande, qui connaît une des croissances les plus rapides du monde. Elle permet aux particuliers de se faire livrer une multitude de produits : repas, courses, produits pharmaceutiques, cadeaux, etc. en moins d’une heure grâce à ses livreurs. La start-up est présente dans 26 pays et plus de 186 villes.

Ce partenariat a été conçu pour proposer aux consommateurs une solution de dépannage ou de complément pour les courses alimentaires en ligne qui soit à la fois simple, rapide et pratique :

le client sélectionne ses produits sur la plateforme Glovo parmi une gamme soigneusement sélectionnée de 2500 références, comprenant notamment un large choix de produits frais, de produits d’épicerie et quelques références du quotidien (hygiène, beauté, droguerie, etc.) ;

Les coursiers de Glovo récupèrent les commandes préparées dans les Carrefour Market, Carrefour City et Express qui forment un réseau de magasins dense à proximité des clients.

Grâce à la flotte de coursiers de Glovo, le client est directement livré en vélo ou en scooter, 30 minutes environ après avoir passé commande.

Ce partenariat va être déployé dans quatre pays - la France, l’Espagne, l’Italie et l’Argentine - et deviendra opérationnel début octobre au plus tard. Les premières villes à lancer ce service seront Paris pour la France, Séville et Valence pour l‘Espagne, Milan et Rome pour l’Italie et Buenos Aires pour l’Argentine. D’autres villes suivront dans les prochaines vagues de déploiement.

« Carrefour met régulièrement au point des services innovants pour enrichir l’expérience d’achat de ses clients et simplifier leurs courses du quotidien. Avec ce partenariat, Glovo et Carrefour proposent une offre de livraison à domicile en 30 minutes, qui vient compléter leurs offres e-commerce existantes et leur permettra de séduire une nouvelle clientèle » a déclaré Amélie Oudéa-Castéra, Directrice exécutive e-commerce, data et transformation digitale de Carrefour.

Selon Oscar Pierre, directeur général et co-fondateur de Glovo : « Glovo connaît une croissance rapide et a de grandes ambitions. Notre objectif est de rendre aux clients l’expérience de courses alimentaires plus rapide, plus agréable et plus pratique. Ce partenariat avec Carrefour va nous permettre de capitaliser sur ce nouveau segment de marché et d’accélérer notre croissance en France et à l’international. »

A propos du Groupe Carrefour

Fort d’un réseau multi-formats de 12 000 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour accueille 105 millions de clients à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 84,9milliards d’euros en 2018. Il compte plus de 360 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, sur Twitter (@GroupeCarrefour) et sur LinkedIn (Carrefour).

À propos de Glovo

Glovo est une application mobile qui permet d’acheter, de récupérer et de se faire livrer n’importe quel produit dans une ville en moins d’une heure. Téléchargée par plus de 5,5 millions d’utilisateurs uniques et forte de 16 000 commerces partenaires, Glovo est active dans plus de 100 villes et 21 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne. Glovo emploie actuellement plus de 1000 personnes dans le monde, dont plus de 400 collaborateurs à Barcelone, où se situe son siège, et compte plus de 35 000 Glovers actifs, qui gagnent de l’argent grâce à la plateforme. Pour en savoir plus, consultez : www.glovoapp.com.

