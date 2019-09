Carrefour : finalise la cession de 80% de Carrefour : Chine au groupe chinois Suning.com

Regulatory News:

Le Groupe Carrefour (Paris:CA) annonce la finalisation de la cession de 80% de Carrefour Chine au groupe chinois Suning.com.

Suite à la réalisation de cette opération, le Groupe Carrefour conserve une participation de 20% dans le nouvel ensemble et 2 sièges sur 7 au Conseil de surveillance de Carrefour Chine.

A propos du Groupe Carrefour

Fort d’un réseau multi-formats de plus de 12 000 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour accueille 105 millions de clients à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 84,916 milliards d’euros en 2018. Il compte plus de 360 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable.

A propos du Suning.com

Suning.com est un des leaders du « smart retail », avec un modèle de distribution « online-to-offline » (O2O), intégrant les activités en ligne et les magasins physiques. A l’ère du web, de l’internet des objets et du Big Data, Suning continue de déployer une stratégie orientée vers le smart retail et le O2O, couvrant toutes les catégories et tous les canaux de distribution, avec un développement international. Grâce à ses services de logistique et de gestion des données, son offre de services financiers via le cloud, et à sa présence sur tous les canaux de distribution (magasins physiques, ordinateurs, mobiles et terminaux domestiques connectés), Suning offre aux consommateurs une expérience complète, accessible partout, et totalement intégrée. En 2018, Suning.com faisait une fois de plus partie des entreprises classées au palmarès Fortune Global 500, et était la 13ème marque la plus importante en Chine.

