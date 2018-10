Bourse de Paris : Carrefour flambe à l'ouverture

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Outre la guerre commerciale en cours, la préoccupation majeure des investisseurs reste la vitesse de remontée des taux, une crainte qui n'a pas été dissipée, au contraire, par la publication hier soir des dernières discussions de la Fed, qui montrent que les banquiers centraux ont discuté d'un scénario à terme allant au-delà de la neutralité, c’est-à-dire la zone où les taux directeurs sont censés commencer à peser sur la croissance économique, une stratégie monétaire qui peut se justifier en cas de surchauffe par exemple.Il est toujours étonnant de constater combien les investisseurs se méfient de la politique de la Fed alors que l'institution, avec son pilotage optimisé des dix dernières années, a fait étalage de sa capacité d'adaptation et a largement contribué à les enrichir. On la voit mal commencer à prendre des décisions irrationnelles après l'expérience acquise lors des deux dernières crises. En tout cas, Donald ne sera pas content de cette position, pas plus qu'il n'a dû goûter les conclusions du Trésor américain selon lesquelles la Chine n'a pas manipulé sa monnaie en 2018. Cela n'empêche pas l'administration de s'alarmer de la glissade de la devise chinoise et du manque de transparence de sa politique de change (une critique qu'elle adresse d'ailleurs aussi au Japon, à la Corée du Sud, à l'Inde, à l'Allemagne et à la Suisse, à bon entendeur). Une administration qui a fait savoir qu'elle allait sortir d'un vieux traité mondial qui permettait aux envois postaux vers les Etats-Unis de bénéficier de tarifs préférentiels. C'est le cas pour les colis chinois. La guerre commerciale peut donc aussi glisser sur des terrains insoupçonnés.Sur les marchés financiers, cette mi-octobre est studieuse avec de nombreux chiffres en provenance des sociétés. Nestlé Publicis et Pernod Ricard sont les têtes d'affiche en Europe pour les publications trimestrielles. Philip Morris American Express ou Danaher les imiteront aux Etats-Unis. Le géant des semiconducteursest aussi à surveiller, après l'annonce de ses résultats à 7h30. Le CAC40 a finalement démarré en petite hausse, avec un titre Carrefour qui s'envole.Les ventes de détail britanniques du mois précédent se seraient contractées de -0,4%, selon le consensus de place (verdict à 10h30). Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier Philly Fed sera annoncé à 14h30 (consensus 19,7), en même temps que les inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 211 000) et avant l'indice du Conference Board (16h00 : consensus +0,5%).La paire EUR / USD se négocie 1,14991 ce matin (-0,02%). L'once d'or grappille 0,1% à 1 223 USD. Sur le front pétrolier, le WTI est passé sous les 70 USD après l'annonce des stocks américains hier, tandis que le Brent évolue juste au-dessus des 80 USD.