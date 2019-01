Carrefour résiste malgré les "Gilets jaunes" et affiche sa confiance

Les chiffres du trimestre "renforcent la confiance du management dans son plan stratégique", a indiqué le groupe qui a confirmé l'ensemble de ses prévisions pour 2020 et 2022.

Les ventes du distributeur ont reculé de 2,3% à 22,63 milliards d'euros en données publiées - pénalisées par la baisse du real brésilien - un chiffre conforme aux attentes des analystes.

Mais à magasins comparables, hors taux de change, essence et effets calendaires, la croissance est ressortie à 1,9% après une hausse de 2,1% au trimestre précédent.

Une stabilité des ventes en France (-0,1%) et un recul en Europe ont été compensés par une très solide hausse en Amérique latine.

Les hypermarchés français, qui pèsent pour près du quart du chiffre d'affaires du groupe et dont la sous-performance plombe depuis des années les résultats du groupe, ont vu leurs ventes reculer de 2,2% en données comparables, alors que les analystes attendaient en moyenne une baisse d'environ 2,8%.

Ces grands formats ont été les plus affectés par le mouvement des "Gilets jaunes" qui a fortement perturbé l'accès aux entrepôts et à certains magasins pendant les samedis de novembre et décembre.

Casino a mieux résisté en France, limitant à 0,5% le recul dans ses hypers.

Si les ventes alimentaires des hypers de Carrefour sont restées stables, elles ont plongé dans le non alimentaire.

A l'inverse la tendance est restée positive, quoique ralentie, dans les autres formats, avec une hausse de 1,9% dans les supermarchés et de 3,1% dans la proximité.

Parallèlement, le déploiement de nouveaux 'drive' et 'drive piétons', l'extension de l'offre de livraison à domicile, mise en place de sites uniques dans chaque pays a permis au e-commerce alimentaire de progresser de plus de 30%.

Ailleurs, la tendance s'est accélérée au Brésil (+6,2%) sorti de la déflation alimentaire, grâce à la solide performance des formats de semi-gros Atacadao, tandis qu'elle est restée mal orientée en Espagne et en Italie.

La Chine, toujours à la peine, poursuit son inexorable recul avec une chute de ses ventes de 6,2%.

Le résultat opérationnel 2018 est attendu aux environs de 1,93 milliard d'euros, en hausse de 4% à taux de changes constants, un chiffre légèrement supérieur au consensus de 1,86 milliard.

(Pascale Denis, édité par Jean-Michel Bélot)