Carsome, la plus grande plateforme de commerce électronique automobile d'Asie du Sud-Est, est ouverte à un nouveau financement de la part d'investisseurs stratégiques potentiels, a déclaré à Reuters son cofondateur et PDG du groupe.

S'exprimant en marge de la Forbes Global CEO Conference à Singapour, Eric Cheng, cofondateur et PDG du groupe Carsome, a déclaré que l'entreprise était à la recherche d'investisseurs stratégiques dont "les activités sont capables d'ajouter de la valeur à ce que nous faisons, que ce soit dans le domaine du commerce automobile, du financement ou de l'assurance".

Carsome, qui a été évaluée à 1,7 milliard de dollars lors de sa levée de fonds au début de l'année dernière, est prête pour une introduction en bourse (IPO), mais n'est pas pressée de s'introduire en bourse, a déclaré M. Cheng.

"Nous n'avons pas encore fixé de calendrier ou de fenêtre", a-t-il déclaré, ajoutant que la société était également ouverte à une double cotation.

"Nous avons besoin de bourses qui apprécient l'activité que nous développons", a-t-il déclaré. "Nous avons besoin d'une bourse qui soit en mesure de fournir suffisamment de liquidités.

Carsome, qui compte parmi ses investisseurs la Qatar Investment Authority et 65 Equity Partners de Temasek, a atteint la rentabilité opérationnelle au premier trimestre de cette année et devrait réaliser son premier bénéfice à l'échelle du groupe ou atteindre le seuil de rentabilité avant la fin de l'année, a déclaré M. Cheng.

Fondée en 2015 en Malaisie, Carsome s'est développée en Indonésie, en Thaïlande, à Singapour et récemment aux Philippines. Il travaille avec plus de 8 000 concessionnaires et compte en moyenne 15 millions de visiteurs mensuels sur ses plateformes, selon son site web.