Casino Davos : Casino777.ch présente Microgaming

Casino777.ch présente Microgaming BERN, Suisse, 04 mai 2020 Les clients suisses de Casino777.ch peuvent désormais profiter de titres parmis les meilleurs jeux de casino du marché grâce à Micrograming. La marque Casino777.ch passe continuellement en revue les meilleurs fournisseurs de jeux afin d'offrir à ses clients les jeux les plus populaires et les plus contemporains du secteur. Le lancement de la gamme de produits Micrograming en février a permis aux clients de jouer pour la première fois à des jeux remarquables, dont Immortal Romance et Thunderstruck II. Ces titres populaires ne sont que deux exemples de la vaste bibliothèque proposée par Microgaming, la société qui a créé le tout premier véritable logiciel de casino en ligne au monde. Léonard Huguenin, responsable en ligne de Casino777.ch, est enthousiaste à l'idée de lancer Microgaming sur le marché suisse : "Nous sommes ravis d'avoir Micrograming parmi nous ; ici, à Casino777.ch, nous nous consacrons à apporter à nos clients les derniers et les meilleurs jeux de casino, et la présence de Microgaming ne fera que nous établir davantage comme une plate-forme de casino en ligne de référence". Nous sommes sûrs que cette intégration apportera beaucoup de joie à nos joueurs et à l'équipe de Casino777.ch. Contact: pr@casino777.ch



