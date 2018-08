Casino Guichard Perrachon : Décryptage du palmarès du SBF 120 à la clôture - Vendredi 31 août 2018 - Plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CASINO (- 10,22% à 27,31 euros)A Paris, Casino est tombé sur ses plus bas niveaux depuis août 1996. Dans un tweet, le fonds activiste Muddy Waters, qui a attaqué Casino à plusieurs reprises depuis 2015, affirme que Casino Finance, la plus importante filiale française du groupe n'a pas déposé ses comptes 2017. Le tweet pointe vers le site d'Infogreffe, service de diffusion de l'information légale sur les entreprises. Interrogée par AOF, une porte parole du distributeur a indiqué qu'il s'agissait d'un " retard technique ". Les comptes Casino Finance "seront déposés demain et lisibles sur Infogreffe la semaine prochaine". Elle a enfin souligné qu'ils étaient "déjà intégrés dans les comptes consolidés". Cette réaction n'a cependant pas freiné la baisse du titre.