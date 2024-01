Casino : la reprise du groupe par Kretinsky validée par Bruxelles

Casino fléchit de 3,52% à 0,58 euro. Le distributeur, qui démarre 2024 dans le rouge comme il avait terminé 2023, a annoncé ce matin le feu vert de la Commission européenne en vue de la reprise du groupe par un consortium dirigé par l'homme d'affaires tchèque, Daniel Kretinsky. Cette étape s'inscrit dans le cadre de la restructuration financière de Casino qui devrait aboutir à la cession de 313 supermarchés et hypermarchés à Auchan et Intermarché.



Endetté à hauteur de plus de six milliards d'euros, le distributeur a été placé en procédure de sauvegarde accélérée. Dernièrement, le groupe a obtenu auprès du Tribunal de commerce de Paris la prorogation pour deux mois supplémentaires (du 25 décembre 2023 au 25 février 2024) des procédures de sauvegarde accélérée ouvertes le 25 octobre au bénéfice de Casino, Guichard-Perrachon et de ses six filiales concernées (Casino Finance, Distribution Casino France, Casino Participations France, Quatrim, Ségisor, et Monoprix SAS).



Le consortium mené par Daniel Kretinsky cible désormais un Ebitda 2024 de 126 millions d'euros vs 316 millions d'euros dans le précédent plan d'affaires) qui atteindrait 920 millions d'euros en 2028 (vs 949 millions d'euros auparavant).



Le plan a été révisé afin de prendre en compte l'abaissement des prévisions 2023 du périmètre France et l'entrée en négociations exclusives avec Auchan Retail et Le Groupement Les Mousquetaires en vue de la cession de la majeure partie du parc des hypermarchés et supermarchés Casino.