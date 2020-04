Casino : les ventes du T1 tirées par le confinement, resteront soutenues au T2

(Actualisation: commentaires du directeur financier, précision sur l'activité en Amérique latine)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur Casino, dont les ventes ont été soutenues au premier trimestre par un surcroît de consommation alimentaire en France, s'attend à la poursuite de tendances similaires après le déconfinement prévu le 11 mai.

"Le déconfinement sera progressif. La restauration restera fermée dans un premier temps. Nous pensons que les tendances actuelles vont continuer un certain temps, probablement au-delà du 11 mai", a indiqué le directeur financier du groupe, David Lubek, lors d'une conférence téléphonique.

Il a également souligné que la rentabilité du groupe s'étaient améliorée au premier trimestre sous l'effet de la croissance des ventes, des réductions de coûts et d'une plus faible intensité promotionnelle chez les fournisseurs.

Casino a publié jeudi des résultats en hausse premier trimestre. Son chiffre d'affaires s'est établi à 8,29 milliards d'euros, en augmentation de 6,4% en données comparables. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) sur le périmètre combiné France et Cdiscount a progressé de 67 millions d'euros, a précisé le groupe.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 8,15 milliards d'euros au premier trimestre.

En France, la croissance des ventes comparables s'est établie à 5,8% sur le trimestre, tirée par les formats urbains, la proximité et l'e-commerce.

Casino a également précisé que sur la période de quatre semaines s'achevant le 20 avril, la croissance des ventes avait atteint 24% en moyenne chez Franprix, les supermarchés Casino et les magasins de proximité, en raison d'un afflux de nouveaux clients. L'e-commerce alimentaire a enregistré une croissance à trois chiffres au cours de cette période, a ajouté le distributeur.

En Amérique latine, la croissance en données comparables a atteint 8,5% sur les trois premiers mois de l'année, "avec une accélération depuis mi-mars dans l'ensemble des géographies".

En dépit de la bonne tenue des ses ventes et de la rentabilité, Casino a suspendu fin mars les objectifs de son plan 2019-2021.

"Compte tenu de l'incertitude concernant l'impact macroéconomique et social du Covid-19 à horizon d'un an, et par prudence, le groupe ne formule plus d'objectifs chiffrés sur 2020-2021, tout en restant mobilisé sur l'ensemble des priorités déjà communiquées au marché", a souligné le groupe jeudi.

