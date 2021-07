Casino réduit ses pertes au premier semestre

Le groupe Casino Guichard a réduit ses pertes au cours du premier semestre 2021: le résultat net, part du groupe de l'ensemble consolidé ressort en effet à -205 millions d'euros, alors qu'il était de -502 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant progresse quant à lui de 23,5% à taux de change constant, à 444 millions d'euros, dont +9% en France et +33% en Amérique Latine.



L'EBITDA du distributeur s'établit à 1,099 milliard d'euros, soit une progression de 3% après impact du change et de 11,1% à taux de change constant. Il inclut un EBITDA France (y compris Cdiscount) de 622 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires consolidé du groupe sur le semestre atteint 14,48 milliards d'euros, stable en organique (-0,5%) et en baisse de 10,3% au total après prise en compte notamment des effets de change et d'hyperinflation de -7,2%, d'un effet périmètre de -2,2% et d'un effet essence de +0,5%.



Au second trimestre, l'activité en France a reculé en données comparables de 8,4% en raison de la base élevée de 2020 (+6,0% au T2 2020), de la baisse conjoncturelle du tourisme et de restrictions sanitaires sur le premier semestre (fermeture des rayons non-essentiels, couvre-feu).



L'e-commerce, représenté par Cdiscount, affiche un volume d'affaires semestriel (" GMV ") de près de 2 milliards d'euros, en hausse de 2,3% (+14% sur deux ans), porté par l'expansion de la marketplace (+33% sur 2 ans et +10% sur un an). Le marketing digital a, lui, progressé de 72% sur 2 ans et de 44% sur un an. L'EBITDA de Cdiscount s'établit à 48 millions d'euros (stable sur un an, +148% sur 2 ans) et devrait croître fortement au second semestre grâce à la poursuite des plans stratégiques prioritaires.



GreenYellow, le fournisseur d'électricité verte, a connu un pipeline photovoltaïque de 809 MWc (+85% par rapport au premier semestre 2020) et 3,5 GWc d'opportunités additionnelles. Son EBITDA de 37 millions d'euros a progressé de 40% sur un an, en excluant les gains liés à des cessions d'actifs.