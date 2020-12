Castex favorable à l'"auto-confinement" recommandé par le Conseil scientifique

PARIS, 15 décembre (Reuters) - Jean Castex a approuvé mardi l'avis du Conseil scientifique, qui recommande "l'auto-confinement" pour ceux qui ont prévu de passer les fêtes de fin d'année avec des personnes vulnérables et propose de tolérer les absences scolaires jeudi et vendredi, derniers jours avant les vacances de Noël.

"Le Conseil scientifique dit quelque chose de très raisonnable. Il dit d'abord (...): 'Auto-confinez-vous huit jours avant Noël'. Si vous le pouvez ! Ce n'est pas possible pour tout le monde", a déclaré le Premier ministre au micro d'Europe 1.

"A chaque fois que c'est possible, surtout si on doit recevoir à Noël des personnes vulnérables, le Conseil scientifique a même dit: 'Si vous pouvez ne pas amener vos enfants à l'école jeudi et vendredi (...), vous le faîtes. Ce n'est pas une obligation", a-t-il ajouté.

Dans son avis du 12 décembre https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_d_eclairage_conseil_scientifique_modifiee_14_decembre_2020.pdf, le Conseil scientifique recommande notamment "l’auto-confinement préventif des personnes qui ont prévu de passer les fêtes de fin d’année avec des personnes à risque (anciens ou personnes fragiles)" et "la réalisation de tests avant les soirées de réveillon du 24 et 31 décembre 2020".

Il propose en outre de laisser "une tolérance aux familles qui le peuvent et qui le souhaitent d’élargir de deux jours la période des vacances scolaires afin que l’auto-confinement d'une semaine soit également possible pour les enfants".

"C'est un simple conseil qui nous vient du Conseil scientifique (...) que nous avons relayé", a souligné mardi soir le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, sur BFM TV.

"C'est juste une tolérance", a-t-il ajouté.

Quant à l'éventualité d'une rentrée différée en janvier, comme cela sera le cas en Allemagne, il a répondu: "Rien n'est jamais exclu mais je ne veux pas que ça devienne une phrase que vous coupiez."

"Il est évident que l'option privilégiée, celle à laquelle je travaille en permanence, c'est de créer les conditions qui permettent d'accueillir les élèves et nous avons réussi cela au cours des mois qui viennent de passer", a-t-il poursuivi.

"Eh bien nous devons continuer cela en 2021. Et sauf cas extrême il n'y aura pas de confinement des écoles. C'est la dernière structure à fermer dans la société." (Jean-Philippe Lefief et version Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot et Bertrand Boucey)