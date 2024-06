Catana, Crédit Agricole, Wavestone... Les valeurs à suivre demain à Paris-

Catana Group

Catana annonce que son chiffre d'affaires continue à afficher une belle dynamique de croissance (+ 11% à 105,7 millions d'euros à fin février 2024), selon les résultats intermédiaires du premier semestre 2023/2024, et ce malgré un contexte de marché beaucoup moins euphorique depuis une bonne année. Le résultat net part du groupe a progressé de 13,5% à 13,5 millions d'euros contre 16,8% pour le résultat opérationnel à 16,8 millions d'euros. Il représente près de 16% du chiffre d'affaires contre 13% au premier semestre 2022/2023.



Crédit Agricole

Indosuez Wealth Management, filiale de Crédit Agricole S.A., a finalisé l'acquisition de Degroof Petercam, dont elle devient actionnaire majoritaire aux côtés de CLdN Cobelfret son actionnaire historique. Cette opération " renforce la présence du Crédit Agricole en Belgique et permettra de générer des synergies importantes avec ses différents métiers ". Indosuez Wealth Management est désormais présent dans 16 territoires, principalement en Europe, ainsi qu'en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.



Eiffage et Vinci

Eiffage Génie Civil et Vinci Construction ont remporté en groupement auprès de Veolia le contrat de conception-construction du génie civil de trois usines de traitement d'eau du Syndicat des Eaux d'Île-de-France (SEDIF), pour un montant de plus de 400 millions d'euros. Ils sont répartis à parts égales entre Eiffage Génie Civil et Chantiers Modernes Construction. Ce contrat s'inscrit dans le cadre de la concession pour la gestion du service public de l'eau potable en Île-de-France confiée à Veolia par le SEDIF.



STMicroelectronics

STMicroelectronics et le constructeur automobile chinois Geely Auto Group ont annoncé la signature d'un accord d'approvisionnement à long terme pour des composants en carbure de silicium (SiC) dans le but d'accélérer leur coopération actuelle dans le domaine des dispositifs SiC. Selon les termes de ce contrat pluriannuel, ST fournira à plusieurs marques de Geely Auto des composants de puissance SiC destinés aux véhicules électriques à batterie de milieu à haut de gamme.



Valbiotis

Valbiotis a conclu un accord avec Nestlé Health Science actant la fin du contrat de licence et d'approvisionnement liant les deux sociétés. Au terme de cet accord, le laboratoire français de recherches scientifiques récupère l'ensemble de la propriété intellectuelle relative à TOTUM•63, " disposant ainsi de toute latitude stratégique sur cette substance active cliniquement validée dans la prise en charge du diabète (prédiabète et stades précoces du diabète de type 2) ".



Valneva

Valneva a annoncé que les résultats de deux essais cliniques de Phase 2 sur son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15, ont été publiés dans la revue médicale Lancet Infectious Diseases. La biotech spécialiste des vaccins précise que ces essais, ainsi qu'un troisième essai de Phase 2 chez des participants pédiatriques, ont soutenu la conception de l'essai pivot de Phase 3 en cours, "Vaccine Against Lyme for Outdoor Recreationists" (Valor).



Vivendi

Canal+ et MultiChoice ont publié une circulaire conjointe destinée aux actionnaires de MultiChoice portant sur l'offre obligatoire émise par le premier pour acquérir les parts du second qu'il ne détient pas déjà, au prix d'achat de 125 rands par action. Elle inclut le rapport de l'expert indépendant, lui-même nommé par le conseil indépendant de MultiChoice, qui a statué que l'offre était juste et raisonnable. Le conseil indépendant a recommandé aux actionnaires de MultiChoice d'apporter leurs actions à l'offre si les conditions suspensives sont levées.



Voltalia

Voltalia a franchi le cap de trois gigawatts de capacité grâce à de nouvelles toitures solaires d'Helexia au Portugal. " Le franchissement de ce seuil conforte l'objectif que nous nous sommes fixés pour 2024 à savoir environ 3,3 gigawatts en exploitation et construction, dont environ 2,5 gigawatts en exploitation ", a déclaré Sébastien Clerc, directeur général du spécialiste des énergies renouvelables.



Wavestone

À l'issue de l'exercice 2023/24, Wavestone a généré un résultat net, part du groupe, de 58,2 millions d'euros, en progression de 16%. Le résultat opérationnel récurrent s'est élevé à 101,3 millions d'euros, en progression de 32%, représentant une marge opérationnelle récurrente de 14,5%, stable sur un an. Elle était attendue aux alentours de 15% par le cabinet de conseil spécialiste de la transformation des entreprises. Sur une base pro forma, établie comme si les acquisitions de Q_Perior et d'Aspirant Consulting étaient intervenues le 1er avril 2023, la marge opérationnelle récurrente s'est élevée à 13,1%.