Caterpillar annonce une baisse de ses résultats au quatrième trimestre

CHICAGO (Reuters) - Caterpillar a fait état vendredi d'un recul de son bénéfice au quatrième trimestre, en raison d'un ralentissement des ventes d'équipements causé par l'incertitude économique liée à la pandémie de coronavirus.

Le fabricant d'équipements de construction et d'exploration minière a publié un bénéfice ajusté de 2,12 dollars (1,75 euro)par action, contre 2,71 dollars (2,23 euros)par action un an plus tôt.

Selon les données Refinitiv, les analystes attendaient en moyenne un bénéfice de 1,49 dollar par action.

(Rajesh Kumar Singh, version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)